求婚成功隔天癱瘓 未婚妻對他不離不棄...

美國男子卓特（Mike Droter，左）向女友洛沃斯（Jordan Lovas，右）求婚成功後，隔天因衝浪意外癱瘓，女友對他不離不棄。（圖擷自Instagram）

2017-05-12 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子卓特（Mike Droter）去年8月和女友洛沃斯（Jordan Lovas）前往夏威夷度假，並在她生日當天求婚成功，沒想到隔天卓特就因為衝浪意外，造成頸部以下癱瘓。剛升格為未婚妻的女友，對癱臥床上的他不離不棄，卓特正努力復健，希望能在明年3月站起來，親手把婚戒戴到女友無名指上。

《哈芬登郵報》（The Huffington Post）報導，醫師最初對卓特的癱瘓相當不樂觀，認為他永遠不能自主說話、吃飯或行動。但卓特在永不放棄的意志下，逐漸恢復些許身體機能，可以自己喝水、轉動脖子、手臂和拇指。

現在卓特有一個目標，那就是在明年3月的婚禮上，依靠自己的雙腳站起來，看著洛沃斯的眼睛，把戒指套進她的手指上。卓特說，如果他能夠做到這些事情，那麼他將是個快樂無比的人。