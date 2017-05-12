| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下班請注意！氣象局預警北北基、桃園有瞬間大雨 PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

求婚成功隔天癱瘓 未婚妻對他不離不棄...

美國男子卓特（Mike Droter，左）向女友洛沃斯（Jordan Lovas，右）求婚成功後，隔天因衝浪意外癱瘓，女友對他不離不棄。（圖擷自Instagram）

2017-05-12  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子卓特（Mike Droter）去年8月和女友洛沃斯（Jordan Lovas）前往夏威夷度假，並在她生日當天求婚成功，沒想到隔天卓特就因為衝浪意外，造成頸部以下癱瘓。剛升格為未婚妻的女友，對癱臥床上的他不離不棄，卓特正努力復健，希望能在明年3月站起來，親手把婚戒戴到女友無名指上。

《哈芬登郵報》（The Huffington Post）報導，醫師最初對卓特的癱瘓相當不樂觀，認為他永遠不能自主說話、吃飯或行動。但卓特在永不放棄的意志下，逐漸恢復些許身體機能，可以自己喝水、轉動脖子、手臂和拇指。

現在卓特有一個目標，那就是在明年3月的婚禮上，依靠自己的雙腳站起來，看著洛沃斯的眼睛，把戒指套進她的手指上。卓特說，如果他能夠做到這些事情，那麼他將是個快樂無比的人。

廣告
  • 卓特有一個目標，那就是在明年3月的婚禮上，依靠自己的雙腳站起來。（圖擷自Instagram）

    卓特有一個目標，那就是在明年3月的婚禮上，依靠自己的雙腳站起來。（圖擷自Instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不離不棄 求婚 癱瘓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：求婚成功隔天癱瘓 未婚妻對他不離不棄...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.