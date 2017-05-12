國小女童手刀搶救墜樓幼兒 引發網友論戰
2017-05-12 18:32
河南一名12歲女童伸手想接下墜樓男童。（圖擷自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕河南省滎陽市一名2歲男童因睡醒找不到媽媽，爬上窗台後意外從3樓墜落，當時一名12歲小六女童路過時驚見，立刻手刀衝向前伸手想接下男童，但最後仍遲了一步，但妹妹在男童落地後立刻將他抱起，隨後在大人的協助下將他送醫，不過卻有網友斥責該女童，意外引起兩派網友論戰。
綜合中媒報導，河南一名12歲陳姓女童上學途中，聽見一棟公寓上方傳來幼童喊媽媽的聲音，男童隨即翻越3樓欄杆往下墜，陳妹妹起初以為男童會落在較遠處，因此在稍為遠一點的位置預備接下男童，沒想到預測錯誤，男童直直急墜，她便迅速手刀衝向前，沒想到還是來不及，男童墜落在她眼前還口冒鮮血，陳妹妹更是自責不已，所幸送醫後已無大礙。
陳妹妹受訪時表示，自己家中也有個弟弟，雖然知道這樣做自己可能也會受傷，但更害怕掉下來的弟弟受傷，更謙虛表示，換做其他人一定也會這樣做。校方聽聞學生英勇救人，表示讚賞，但也認為救人須用科學方式「見義巧為」，將會加強對學生的安全教育課程。
雖陳妹妹見義勇為的舉動感動不少網友，但也有網友說：「這不能亂動，應該教育孩子這種情形不能抱」、「愚蠢的錯誤示範，如果頸椎有受傷的話，可能這一抱起就終身癱瘓了...」，但隨即有網友回嗆：「學校說的是人話嗎？才幾秒的時間你『巧』給我看」、「站著說話不腰疼，緊急情況，她基本沒有遲疑，換做成年人，也未必能做到她那樣，換個方式是什麼？你說說」
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