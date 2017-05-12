「絕世好老闆」再一力作 為取悅員工竟將辦公室灌滿....
2017-05-12 18:49
英國一名旅遊業老闆將辦公室灌滿彩球，讓員工在球池中工作。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕英國一名32歲的老闆麥卡蒂爾（Lee McAteer），2010年在曼徹斯特創立旅遊公司，而他大方獎勵員工的方式，讓他被譽為「絕世好老闆」，除了免費招待正職員工出國外，連表現優異的實習生也比照辦理，而童心未泯且秉持快樂工作的他，更將辦公室內灌滿25萬顆彩球，讓員工工作累的時候，還能縱身球池中玩耍，讓員工又驚又喜。
綜合外媒報導，麥卡蒂爾在7年前創立旅遊公司後，堅信愉快的工作環境才能創造最高效的工作效率。
公司內不僅有以電影主題作為布置的環境，更有巨型公仔，還會不時與招集員工吃大餐。而讓其他企業員工更羨慕的是，麥卡蒂爾還會招待員工去國外度假，今年3月他就與10名員工暢遊美國，而這些超優福利不僅正職員工有，連實習生都能享受，上次就有名獲頒最佳實習生的員工，被招待到西班牙享受VIP假期。
此外，他還允許員工無限期休假，且從不稽查他們的休假狀況，他說他相信員工們自己知道什麼時候該做些什麼事。
而他在上週三又大放驚喜，將辦公室灌滿25萬顆彩球，瞬間成為巨型球池，每個員工都既興奮又開心，而他也與大伙打成一片，在球池中玩得不亦樂乎。
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