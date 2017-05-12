翻牆翹晚自習 強國男大腿慘遭尖樁刺穿...

2017-05-12 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東棗莊1名高三男學生，10日晚間7時許為翹晚自習，大膽翻越圍牆鐵柵欄，過程中左大腿意外被尖樁刺穿，卡在牆上動彈不得的他，痛得哀哀叫！

綜合中媒報導，這名男同學攀爬的圍牆，約有1.8公尺高，由水泥牆、鐵柵欄與尖樁建造而成。

男學生表示，因為不想參加晚自習，校門又出不去，只好翻牆，一不小心腳滑了，尖樁不偏不倚地插進大腿，拔不出來，加上體力不支，邊抖邊哀嚎，所幸很快就被人發現，趕緊叫來警消與救護車。

消防人員邊安撫男學生，邊動用鋼筋速斷器與無齒鋸，將尖樁割斷，成功將他救下，耗時約20分鐘，並送往薛城區人民醫院包紮。

警方表示，男學生腿部的尖樁目前已取出，但仍在接受治療當中；消防隊提醒，貿然翻越鐵柵欄是非常危險的事，希望類似的悲劇別再發生。