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塑膠垃圾別亂丟 海豹誤食塑膠後窒息死相悽慘
2017-05-12 16:11
英國一隻海豹因誤食遭亂丟的塑膠製品而窒息死亡。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕現代人很常會使用塑膠製品，然而如果將它們亂丟卻可能會造成生態汙染、危害動物。最近英國一隻海豹就因誤食遭亂丟的塑膠製品而窒息死亡，悽慘死相讓動保團體呼籲大家注意塑膠對動物的危險性。
多數動物的身體都無法消化塑膠，《美國國家科學院院刊（PNAS）》的研究還曾指出，鳥類等動物吃下塑膠會引起窒息、腸胃阻塞、體重減輕等問題，嚴重甚至會死亡。最近英國聖瑪莉海豹保護中心（St Mary’s Seal Watch）就在海邊發現一隻死相悽慘的海豹，牠是因為誤食人類亂丟的塑膠品而死亡，在牠腹部還可以看到一圈明顯的塑膠綁帶。
海豹保護中心的醫護員表示，海豹在他們趕到現場的半小時前死去，如果他們能提早趕到，或許就能做些什麼。他說雖然過去保護中心也看到類似動物誤食塑膠受傷的案子，但這次卻是最糟糕的一次。
聖瑪莉海豹保護中心事後將海豹的照片放上臉書，並呼籲大家應該要隨手將塑膠垃圾剪小一點，因為任何塑膠綁帶都會對野生動物帶來致命危險。
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