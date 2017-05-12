| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

塑膠垃圾別亂丟 海豹誤食塑膠後窒息死相悽慘

英國一隻海豹因誤食遭亂丟的塑膠製品而窒息死亡。（圖擷自臉書）

2017-05-12  16:11

〔即時新聞／綜合報導〕現代人很常會使用塑膠製品，然而如果將它們亂丟卻可能會造成生態汙染、危害動物。最近英國一隻海豹就因誤食遭亂丟的塑膠製品而窒息死亡，悽慘死相讓動保團體呼籲大家注意塑膠對動物的危險性。

多數動物的身體都無法消化塑膠，《美國國家科學院院刊（PNAS）》的研究還曾指出，鳥類等動物吃下塑膠會引起窒息、腸胃阻塞、體重減輕等問題，嚴重甚至會死亡。最近英國聖瑪莉海豹保護中心（St Mary’s Seal Watch）就在海邊發現一隻死相悽慘的海豹，牠是因為誤食人類亂丟的塑膠品而死亡，在牠腹部還可以看到一圈明顯的塑膠綁帶。

海豹保護中心的醫護員表示，海豹在他們趕到現場的半小時前死去，如果他們能提早趕到，或許就能做些什麼。他說雖然過去保護中心也看到類似動物誤食塑膠受傷的案子，但這次卻是最糟糕的一次。

聖瑪莉海豹保護中心事後將海豹的照片放上臉書，並呼籲大家應該要隨手將塑膠垃圾剪小一點，因為任何塑膠綁帶都會對野生動物帶來致命危險。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 塑膠 海洋動物 海洋垃圾 海豹
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：塑膠垃圾別亂丟 海豹誤食塑膠後窒息死相悽慘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.