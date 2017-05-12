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義男女垃圾堆打野戰 議員火大、衛生局無奈...

2017-05-12  15:38

〔即時新聞／綜合報導〕到底是有多饑渴？義大利羅馬獨立廣場（Independence Square）是人來人往的觀光勝地，日前有對男女竟於附近公車站的一處垃圾堆，當眾「打野戰」，引起公憤！

英國《太陽報》報導，光天化日下，1名黑人男性與1名白人女性，不管三七二十一，直接躺在塑膠袋、空瓶、紙張四散的地上，「女下男上」開始「啪啪啪」，還被目擊者拍照放上網，激怒當地居民。

轄區議員多茲（Stefano Tozzi）與卡拉曼納（Gianluca Caramanna）氣憤地說，「羅馬的心臟，已淪無人之境！」他們的行為已觸法，會持續關注此事。

當地衛生單位提醒，不要在環境髒亂的地方做這種事，否則可能會有疥瘡或其他疾病的感染風險。

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  • 義大利羅馬獨立廣場附近有對男女在垃圾堆裡打野戰。（圖擷取自英國《太陽報》）

    義大利羅馬獨立廣場附近有對男女在垃圾堆裡打野戰。（圖擷取自英國《太陽報》）

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