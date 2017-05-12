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電車痴漢悲歌 逃逸後墜樓身亡

2017-05-12  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本京濱東北線列車，於今日凌晨1時許開往上野車站時，有個40多歲的男性，握住車廂內另名女子的手，做出疑似癡漢的動作。該名男子的癡漢行為被發現後，趁著在移交給車站人員的過程中逃逸，隨後他卻在車站附近的建築物墜樓身亡，目前正在調查是畏罪自殺還是意外。

據《NHK》報導，警方在接獲癡漢嫌疑犯逃逸後，在車站周遭尋找嫌犯行蹤，沒想到卻在附近大樓和大樓間的空地，發現男子倒臥在地上，雖然連忙送醫急救，卻仍回天乏術。日本警方現正調查他墜樓的原因。

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  • 日本京濱東北線列車，今日凌晨有癡漢犯案後逃逸，最後墜樓身亡。（圖擷自《NHK》）

    日本京濱東北線列車，今日凌晨有癡漢犯案後逃逸，最後墜樓身亡。（圖擷自《NHK》）

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