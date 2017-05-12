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13歲少年月薪僅869元 向老闆反映慘遭斷掌
2017-05-12 14:43
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦旁遮普邦（Punjab）謝胡布拉市（Sheikhupura）1名13歲男孩艾爾凡（Muhammad Irfan），日前因遲遲領不到薪水，向女雇主畢苾（Shafqat Bibi）反映，不料，對方卻抓著他的手，甩進飼料裁切機內，右手瞬間慘遭斷掌，事後報案又遇政府一再拖延，等到真正立案調查時，畢苾早已被保釋。
綜合媒體報導，負責餵食牲畜的艾爾凡，1個月僅賺3000巴基斯坦盧比（約新台幣869元），但畢苾疑看他年紀小好欺負，一直拖欠薪資，又窮又餓的他，終於受不了，跑去找畢苾談，希望能將應得的錢拿回來，或是給點食物止饑，不然他辭職不幹了。畢苾一聽大為光火，遂將艾爾凡的右手放進裁切機器「斷掌」。
艾爾凡痛到哀嚎不已，民眾見狀趕緊將他送醫救治，仍為時已晚，斷掉的手掌接不回去，勢必終生殘廢。他母親哭訴，畢苾宣稱因寶貝兒子沒有完成該做的事，要給他一個教訓，已經很委屈了，又碰上報警被拒，不得已只好將事情鬧大，逼得當初想「河蟹」的官員，以最快的速度成立調查小組，但畢苾早已交保，不知去向。
旁遮普邦部長級官員沙里夫（Shehbaz Sharif）表示，他已慰問過受害者家屬，給他們一筆錢，承諾一定會親自監督調查進度，將犯嫌繩之以法，並對警方辦案態度不佳，感到非常遺憾。
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