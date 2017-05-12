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隨夫走親民路線 南韓第一夫人想去南大門購物

2017-05-12  14:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓新任總統文在寅宣誓就任後，其妻金正淑也成為南韓第一夫人。金正淑接受南韓媒體訪問時表示，她希望自己能與一般人一樣、和他人交流，並且做自己。

文在寅曾在上屆總統大選時輸給南韓前任總統朴槿惠，大選期間，金正淑扮演賢內助的角色、每週走訪光州，有民眾稱她是「快樂的女士」，如今丈夫順利就職成為新任總統，金正淑仍希望維持原來的生活風貌，她說：「我的目標就是一如既往做自己。第一夫人應該是可以像任何人一樣與人交流，我把此稱之為金正淑的風格。」。

金正淑接受《韓國先驅報》訪問時表示，「我丈夫曾經說過，他的目標是成為一名親民總統，可以在工作回家的路上去光華門與民眾一起喝燒酒」，她希望自己也能比照丈夫的理念，和民眾一樣去南大門購物。

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  • 南韓新科第一夫人金正淑表示：「我的目標是一如既往做自己。」（路透）

    南韓新科第一夫人金正淑表示：「我的目標是一如既往做自己。」（路透）

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