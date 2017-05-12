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指尖上的藝術 美男巧手創造袖珍陶藝王國

指間上的陶藝。（Jon Almeda授權提供）

2017-05-12  15:14

〔即時新聞／綜合報導〕陶藝品常被人認為是一種樸素卻精緻的靜態藝術，而且成品多與日常生活接觸的器皿大小相若，不過，來自美國的陶藝家Jon Almeda卻徹底顛覆了這種印象，他所製作的袖珍陶藝品更在全球吸引了無數粉絲。

Jon Almeda早在高中時便開始投身陶瓷創作，隨後更於2001年受到一本有關「微型陶藝」的書籍影響，一頭栽進了製作袖珍陶瓷作品的行列。相較於大型陶器，微型陶瓷作品的製造過程更為困難與複雜，正所謂「差之毫釐，繆以千里」，Jon Almeda在創作時往往需要全神貫注，但這也是他醉心於此道的原因之一。「（微型陶藝）吸引我的原因之一就是」他說，「我很享受全神貫注，把注意力都放在眼前的感覺」。

有別於一般人對陶瓷藝術家都在工作室創作的印象，Jon Almeda很喜歡在戶外創作，無論是山上、海邊抑或是繁華的城市一角，他都能自在創作，Jon Almeda更會透過設置在腳架上的攝影鏡頭將過程記錄下來，並上傳至社群平台，吸引無數粉絲追蹤...不過，請容小編在此先賣個關子，如果想欣賞更多他的作品與製作過程的話，就請趕快點進影片一探究竟吧！

具體而微、極為精緻的袖珍藝術。（Jon Almeda授權提供）

他常在風景優美的景點現場即席創作。（Jon Almeda授權提供）

極袖珍的工具組。（Jon Almeda授權提供）

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