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南韓駐中國大使派誰？ 韓媒：文在寅親信盧英敏
2017-05-12 13:30
〔即時新聞／綜合報導〕文在寅當選南韓第19屆總統，執政黨核心相關人士透露，文在寅打算任命曾是第一任青瓦台秘書室長人選的前共同民主黨國會議員盧英敏，擔任駐中國大使。文在寅將自己最信任的親信任命為駐中國大使，「這件事本身就是向中國釋放出一種意味深長的信號」。
據南韓《中央日報》報導，文在寅最近曾對盧英敏說，由於南韓同意美方部署薩德反導系統，引發中國強烈反彈，祭出「禁韓令」報復，光是今年，雙方共造成9.6兆韓元（約台幣2.6兆）的經貿損失，韓中關係經歷了一些挫折，有必要處理好這一個情況，因此希望盧英敏擔任駐中國大使。
報導指出，文在寅認為，為了解決北韓核武問題，在周圍4大強國之中，尤其要任命分量較重的人士擔任駐美與駐中大使。
盧英敏曾在2012年大選時，擔任當時是候選人的文在寅秘書室室長，是文在寅欽點的「最信任的親信」。這次大選中，他曾在文在寅的競選對策委員會擔任組織本部長。
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