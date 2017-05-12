| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

南韓駐中國大使派誰？ 韓媒：文在寅親信盧英敏

2017-05-12  13:30

〔即時新聞／綜合報導〕文在寅當選南韓第19屆總統，執政黨核心相關人士透露，文在寅打算任命曾是第一任青瓦台秘書室長人選的前共同民主黨國會議員盧英敏，擔任駐中國大使。文在寅將自己最信任的親信任命為駐中國大使，「這件事本身就是向中國釋放出一種意味深長的信號」。

據南韓《中央日報》報導，文在寅最近曾對盧英敏說，由於南韓同意美方部署薩德反導系統，引發中國強烈反彈，祭出「禁韓令」報復，光是今年，雙方共造成9.6兆韓元（約台幣2.6兆）的經貿損失，韓中關係經歷了一些挫折，有必要處理好這一個情況，因此希望盧英敏擔任駐中國大使。

報導指出，文在寅認為，為了解決北韓核武問題，在周圍4大強國之中，尤其要任命分量較重的人士擔任駐美與駐中大使。

盧英敏曾在2012年大選時，擔任當時是候選人的文在寅秘書室室長，是文在寅欽點的「最信任的親信」。這次大選中，他曾在文在寅的競選對策委員會擔任組織本部長。

廣告
  • 南韓總統文在寅，傳將派前共同民主黨國會議員盧英敏擔任駐中國大使。（路透）

    南韓總統文在寅，傳將派前共同民主黨國會議員盧英敏擔任駐中國大使。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南韓 大使 文在寅 盧英敏
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：南韓駐中國大使派誰？ 韓媒：文在寅親信盧英敏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.