被低估150年！ 人類嗅覺其實跟狗一樣好

人類的嗅覺能力被嚴重低估了150年之久，最新研究顯示，其實人類能夠跟踪戶外的氣味，與狗十分相似。（美聯社）

2017-05-12 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕人類的嗅覺能力被嚴重低估了150年之久！國際頂級期刊《科學》（Science），昨日登出美國羅格斯大學（Rutgers University）神經學家麥肯（John McGann），指出過去的研究文獻，讓人類誤以為自己的嗅覺能力很差。

據《洛杉磯時報》報導，麥肯指出，有完整嗅覺系統的人類，可以檢測到幾乎所有僅比原子或兩個原子大的揮發性化學物質。他考察了150多年以來的實驗資料，發現過去累積的刻板印象，使得人類驚人的嗅覺能力遭到誤解。

麥肯上溯到19世紀神經外科醫師和人類學家布羅卡（Paul Broca），當時布羅卡認為，人類為了發展思考，使得人腦的嗅覺接收區域變得很小。但麥肯收集的現當代研究狀況卻顯示，人類能夠跟踪戶外的氣味，與狗十分相似。此外，人類對某些氣味比老鼠和猴子更敏感，。

美國洛克菲勒大學（Rockefeller University）專研嗅覺的沃斯哈爾博士（Leslie Vosshall），對麥肯的研究相當認同，因為在2014年，她的實驗室估算人類可聞到1兆種不同的氣味，但過去僅以為能聞到1萬種而已。