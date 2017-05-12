這身材太誇張！ 49歲辣媽跟兒子合照根本是情侶

劉葉林用運動保持好身材。（圖取自每日郵報）

2017-05-12 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕年紀是女人的大敵，但中國一位49歲媽媽卻擊敗了時間，比年輕時更美、身材更火辣，她說秘訣就是持之以恆的運動。

《每日郵報》報導，1985年時，17歲的劉葉林（Liu Yelin，音譯）第一次踏入職場，30多年後她已退休，但她的皮膚和身材完全保持在最完美狀態。49歲的劉葉林表示，大家都對她的真實年齡感到驚訝，現在的她比年輕時更加美麗，在微博上有7.5萬名追蹤者，和22歲兒子拍照時，時常被誤認是情侶而非母子。

報導指出，劉葉林說運動就是她常保青春的秘密，最愛的是冬天時在戶外游泳。除了美貌，更讓人佩服的是她的毅力，劉葉林曾泳渡麻六甲海峽，下一個目標是周遊全世界。