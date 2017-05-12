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認為柯米太愛現 川普：老早就想開除他

川普認為前FBI局長柯米太愛出風頭，早就打算將他開除。（歐新社）

2017-05-12  11:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在前日無預警開除FBI局長柯米（James Comey）引發軒然大波。川普後來受訪時表示，自己老早就想開除柯米，因為他認為柯米「太愛現」。

由於FBI正在就俄國是否介入2016美國總統大選進行調查，川普在美國時間週四接受《NBC》專訪時承認，他確實有問柯米自己是否遭到調查，「我的確有詢問他，我說，如果我正遭到調查，是否能讓我知道？」而柯米當時回答「你沒有受到調查」。

而白宮原先指出，川普是接受高層建議才決定開除柯米，川普卻打臉了這個說法，強調無論副檢察長有無向他建議，他早就打算要開除柯米。川普說，「他是個愛現的人，愛出風頭，FBI目前的情況也相當混亂。」

主持人問到，是否對柯米調查俄羅斯介入大選一事感到「生氣」。川普則說，「我只是想要找出一個有能力的人，我是FBI的忠實粉絲，我愛FBI。」

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