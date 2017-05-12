三寶女邊講電話邊過馬路 結果下一秒GG了...

2017-05-12 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一段驚悚的影片，泰國春武里府（Chonburi）一名女子素差達（Sudchada Bureepia），沒有遵守交通規則過馬路，還只顧拿著手機與對方聊天，結果在內側車道被一輛轎車撞飛，整個人在空中翻轉一圈再摔落至另一輛車的車頂，可怕的一瞬間都被後方車輛的行車紀錄器拍下。素差達雖然大難不死，但仍得在醫院接受治療。

綜合外媒報導，穿著白上衣、黑短褲的素差達不顧危險，邊講電話、邊直接橫過馬路，沒有走在行人穿越道上，沒想到就在快走過內側車道的時候，突然被一輛疾駛而來的銀色轎車撞上，整個人彈飛距離地面大約有一輛車的高度，空中翻轉一圈後再重摔至另一輛車的車頂。

素差達雖然在這起車禍事件中大難不死，但因為頭骨碎裂目前仍在醫院治療當中。而撞傷人的司機索姆蘇特（Mangkorn Somsut）則表示，當時根本沒有看到有人走出來，才會來不及剎車。