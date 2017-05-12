快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
超挺文在寅 83％南韓民眾對他有信心
2017-05-12 10:49
南韓民眾超期待文在寅，83.8%的民眾認為文在寅能夠做好國家事務。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕文在寅當選南韓總統後，當地民調機構調查1044名成人的意見，發現其中有83.8%的民眾認為文在寅能夠做好國家事務，僅有10.2%的人不認為文在寅可以治理好國家。
據《韓國時報》報導，韓國社會意見機構（Korea Society Opinion Institute）於前天（10日）做出調查，有35.3%民眾預期文在寅治理國家會「非常好」，48.5%則認為是「相當好」，另有6%表示不確定或沒有回應。
調查結果顯示，30.4%認為新政府最重要的事，就是履行競選承諾，這將是他們判斷新政府好壞的標準；26.9%則希望文在寅政府能夠做到和公眾交流；13.6%將國家行政透明度看得最重要。
在文在寅執政初期，59.2%的民眾期待他會優先改革國家事務；38.1則想要看到政府的寬容與和解。該調查的信心水準為95%，誤差率為3%。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 澄清質疑 吳敦義：尊重統、獨言論自由
- 大S揉夫耳朵曬恩愛 小S淪ㄚ鬟彎腰替汪小菲洗腳
- 王嫌判無期 湯姆熊割喉案男童姑姑：判決低級
- 欠稅警再涉濫倒廢棄物 遲未清理
- 蘇見信禁慾護嗓 許願楊謹華快嫁
- 新北產婦調查：最高齡58歲、生12子女最多
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列
- 伯大尼喜憨兒 想媽媽畫出來
- 郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎
- 馬德里網賽》雨來得正好！辛然配逆轉晉4
- 故事》想當官但考不上怎麼辦？沒關係，在明代你還可以花錢買官！
- 皇馬殺入決賽 拚歐冠連霸
- 淡季＋零組件缺貨 華碩EPS 4.9元 23季新低
- 《自由廣場》司法改革攸關食安
- 〈國際現場〉特斯拉推平價太陽能屋瓦
- 老師通知兒子上課逛色情網... 父親一句話神回
- 離岸風場 丹麥基金砸1800億元
- （贈票）章子怡對尬葛優、淺野忠信 《羅曼蒂克消亡史》打造上海灘幫派國度
- 《自由廣場》衛福部可以科學一點
- 秀工生巧手砌磚 台灣黑熊爬上溜滑梯
- 客家戲曲大師辭世 客委會頒褒揚狀
- 鎮金店編織心意 寵愛媽咪─純金貴氣好贈禮 萬花筒放大主鑽 藤愛巧思二合一
- 馬刺作客休士頓拚晉級 今日賽事預告與轉播
- 五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布
- 梅西百貨財報利空衝擊 美股收黑
- 台紙營收減、獲利增 首季轉虧為盈EPS0.08元
- 〈台股青紅燈〉台股只能懷念過去?
- 呂秋遠律師10點好人清單 你中了幾項？
- 2大學8高職 商管跨校組聯盟
- 台南》高架單軌綠線 預計114年通車試營運
- 188公斤超級胖媽 手術甩肉30公斤
- 到底幾歲能用？ 兒童遊樂場霧煞煞
- 若第一輪無人過關 吳敦義喊話最高票當選
- 馬德里名人賽 莫瑞出局喬科維奇晉八強
- 父子檔彩繪大師 陳玉峰、陳壽彝故居掛牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：超挺文在寅 83％南韓民眾對他有信心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分