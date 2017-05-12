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超挺文在寅 83％南韓民眾對他有信心

南韓民眾超期待文在寅，83.8%的民眾認為文在寅能夠做好國家事務。（美聯社）

2017-05-12  10:49

〔即時新聞／綜合報導〕文在寅當選南韓總統後，當地民調機構調查1044名成人的意見，發現其中有83.8%的民眾認為文在寅能夠做好國家事務，僅有10.2%的人不認為文在寅可以治理好國家。

據《韓國時報》報導，韓國社會意見機構（Korea Society Opinion Institute）於前天（10日）做出調查，有35.3%民眾預期文在寅治理國家會「非常好」，48.5%則認為是「相當好」，另有6%表示不確定或沒有回應。

調查結果顯示，30.4%認為新政府最重要的事，就是履行競選承諾，這將是他們判斷新政府好壞的標準；26.9%則希望文在寅政府能夠做到和公眾交流；13.6%將國家行政透明度看得最重要。

在文在寅執政初期，59.2%的民眾期待他會優先改革國家事務；38.1則想要看到政府的寬容與和解。該調查的信心水準為95%，誤差率為3%。

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