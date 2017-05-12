非洲部落女子找老公 得先當眾討鞭打...

衣索比亞的哈瑪部落，有個奇怪的習俗叫「鞭刑禮」。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-05-12 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕非洲衣索比亞奧莫河谷（Omo River Valley）的傳統部落哈瑪（Hamar）有個奇怪的習俗「鞭刑禮」（Ukuli Bula），女子在找老公時，要站在心儀的男子面前讓他鞭打，代表雙方互訂終身。

英國《每日郵報》報導，攝影師杭特（Jeremy Hunter）日前走訪哈瑪部落，記錄這場特殊的「覓夫」儀式。

杭特拍攝的照片中，有不少女性齊聚一堂，包括情竇初開的女子、寡婦等，她們會選擇1名男子，乖乖站在對方跟前，乞求鞭打，人家若有意思，就會在女子塗滿厚厚一層黃油的身上留下傷疤，象徵女方的愛與容忍，以及往後女方若遭逢任何麻煩，丈夫須一肩扛起，協助解決。

另外，欲參加「鞭刑禮」的男子，得先經過割禮與跳過15隻牛等「轉大人」考驗後，才能完成個人終身大事。

一群等著找老公的女子聚集在一起。（圖擷取自《每日郵報》）

女子身上留下的鞭痕，不僅代表她對心儀男子的愛與容忍，也是引以為傲的符號。（圖擷取自《每日郵報》）