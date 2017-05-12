民調認證！ 川普引爆美國情侶分手潮

川普就任後，似乎引發美國情侶和夫妻的分手潮（法新社）

2017-05-12 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國民調機構「魏克菲爾德調查」（Wakefield Research），最近宣布一項民意調查，發現在川普就任後，在美國情侶和夫妻間竟然引爆分手潮，除了有11%的人因此分道揚鑣之外，還有22%的人因為對於川普的意見不一，讓彼此的感情間出現了裂痕。

「魏克菲爾德調查」於官方網站指出，在1000名美國成年人中，已有11%的人坦承因川普問題，和另一半分手；如果只看千禧世代（1980-2000年出生）的民眾，那麼這個數字則飆高到22%。

另外，22%的受訪民眾指出，為了川普問題，情侶或夫妻間的感情有了負面影響；這個狀況在千禧世代（1980-2000年出生）更為明顯，有35%為了支持川普與否開始吵架。

此項調查為「魏克菲爾德調查」於2017年4月12日至18日期間，通過電子郵件和網路調查，收集全球各地1000名18歲以上的美國成年人意見，研究誤差幅度為±3.1%。