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文在寅將重新徹查 閨密門、世越號沈船2大案
2017-05-12 09:26
南韓新總統文在寅（左三）要求重新調查崔順實干政案、世越號沈船案。圖為文在寅與幕僚在青瓦台庭園散步。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓新總統文在寅昨天在青瓦台與幕僚共進午餐，要求檢方重新徹查前總統朴槿惠時期崔順實干政的「閨密門」案、及「世越」號沈船事件。
《韓聯社》報導，文在寅在午餐時，對新進的幕僚們做上述表示。而南韓《中央日報》報導，文在寅在午餐過後，還跟幕僚一起在青瓦台的庭園內，邊散步邊喝咖啡的輕鬆親民畫面。
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