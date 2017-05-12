把妹勝於飛安？巴航機長邀華裔女獨處駕駛艙...

1名華裔女子被機長阿濟茲請入駕駛艙。（圖擷取自YouTube影片）

2017-05-12 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦國際航空（PIA）又出包！1名機長阿濟茲（Shahzad Aziz），在航班飛行途中，邀請1名華裔女乘客進入駕駛艙，大聊逾2小時，整個過程被機上1名記者拍下放上網，引發軒然大波。

綜合媒體報導，當地時間9日，1架編號PK853、從東京飛往北京的班機上，阿濟茲因該名中國女子外型姣好，邀她到駕駛艙「參觀」，還嫌副機師是「電燈泡」將人趕離，直至2小時後，班機要降落時，才讓女子回座位，收拾東西下機。

這起離譜事件全程都被1名巴基斯坦記者希迪克（Irfan Siddiqui）拍攝下來，並向航空公司檢舉，阿濟茲危害乘客安全，並將影片上傳至網路，引起國內、外多家媒體關注，包括《巴基斯坦每日報》、《泰晤士報》、《太陽報》等。

事後女子被問到與阿濟茲的關係，以及駕駛艙內的情形，她一概拒絕回應；巴國航空表示，單一乘客進入駕駛艙，並不會造成飛安疑慮，但有關記者投訴的案件，目前仍在調查中，不便回應。

報導指出，上月26日巴國航空1名資深機長，因於跨國航班飛行期間，離開駕駛艙，溜到商務艙呼呼大睡，任由1名受訓中的實習機師駕駛，不料，才相隔半個月又出槌。

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