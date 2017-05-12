怕不受歡迎？ 川普取消訪問FBI總部

外媒指出，川普取消原訂訪問FBI的行程，因為他在FBI可能不會受到歡迎。（圖擷取自網路）

2017-05-12 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前開除聯邦調查局（FBI）局長柯米，使得白宮與FBI之間的矛盾白熱化，外媒指出，川普取消原訂訪問FBI的行程，因為他在FBI可能不會受到歡迎。

《路透》報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）週四上午接受CBS新聞採訪時表示，川普「很可能」前往FBI總部與代理局長進行交談。但白宮官員指出，川普不會造訪FBI總部，因為他開除了柯米，在FBI總部不會受到歡迎。