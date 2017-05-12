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尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
2017-05-12 06:57
又傳有民眾拍到尼斯湖水怪。（圖擷取自You Tobe畫面）
〔即時新聞／綜合報導〕已經有段時間沒有尼斯湖水怪的消息，但最近又有民眾在蘇格尼湖上拍到疑似水怪的照片及影片，影片中，「水怪」伸長脖子，將頭抬出水面，並跟一艘遊艇擦身而過，但船上人員似乎沒有發覺。影片po網之後，再引發一陣尼斯湖水怪追逐熱潮。
綜合媒體報導，本月連續兩位民眾在尼斯湖畔拍下疑似水怪的照片及影片，使得尼斯湖水怪再現身的消息，重新受到重視，但依舊真假難辨。先是1日傳出一位來自曼徹斯特女遊客強森（Hayley Johnson）拍下疑似水怪的照片，再來是7日，一位來自北威爾斯的35歲遊客瓊斯（Rob Jones）在尼斯湖畔一座城堡附近發現疑似水怪。
瓊斯受訪表示，當他發現「神秘黑影」的時候，已經跟牠相當接近，不止是他看到，週圍還有很多人都看到了，也停車下來拍照。但究竟是不是水怪，他並不知道，他很想要一探究竟。
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