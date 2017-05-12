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美貿易代表任命案過關 將加強與台關係
2017-05-12 04:44
〔中央社〕美國國會參議院今天認可總統川普提名的美國貿易代表人選萊特海澤，他曾表示美國計劃加強與台灣的貿易關係。美國與加拿大和墨西哥重新談判北美自由貿易協定，他將扮演要角。
路透社報導，老牌貿易律師萊特海澤（Robert Lighthizer）獲川普提名已超過100天，參院延遲通過這項任命案令川普的貿易議程受挫，其中包括就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）展開談判。美加墨自由貿易區是世界最大貿易集團之一。
不過，參院今天表決萊特海澤的任命案時，他獲得共和與民主兩黨議員的壓倒性支持，以82票對14票同意他出任貿易代表。
目前還不清楚白宮何時將展開重新談判北美自由貿易協定的正式程序。
彭博報導，萊特海澤3月在給國會的書面答覆中指出，美國計劃加強與台灣的貿易關係，並將尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在的問題。
萊特海澤當時給國會參議院財政委員會的書面答覆說：「我有意推動制定有助於加強與台灣雙邊關係的貿易與投資政策。」
萊特海澤指出，尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在問題的同時，美國將「評估與台灣進行進一步談判的前景」。
此舉可能升高與中國大陸緊張關係，萊特海澤重申美國政府尊重一個中國政策。根據美國貿易代表署（USTR），2015年美台貿易總額達670億美元，台灣是美國的第9大貿易夥伴。
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