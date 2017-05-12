川普開除柯米 聯調局續查俄介入大選案

2017-05-12 04:12

〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）代理局長麥凱比今天告訴國會，總統川普採取開除前任局長柯米的驚人之舉，不會影響聯調局繼續追查俄羅斯涉嫌介入去年美國總統大選一案。

川普9日開除柯米（James Comey），理由是他對調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）電子郵件案處理不當，但外界質疑川普將柯米撤職是為了阻止他繼續追查俄國是否介入選舉一案，以及對川普競選團隊是否與克里姆林宮私通的調查。

柯米去職事件兩天來出現許多戲劇化發展，國會參議院情報委員會今天就此舉行聽證會時，麥凱比（Andrew McCabe）表示：「至今為止，並沒有人想要阻撓我們的調查。」

他又說：「沒人能夠阻止聯邦調查局人員作正確的事。參與調查的所有探員都仍然堅守崗位。」

麥凱比也質疑白宮所謂柯米已喪失聯調局人員支持的說法，他說：「柯米局長在聯調局內廣獲支持，至今仍然如此。我對柯米局長極為尊重。我對他的能力和正直都極為敬重。」