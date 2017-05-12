快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
川普開除柯米 聯調局續查俄介入大選案
2017-05-12 04:12
〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）代理局長麥凱比今天告訴國會，總統川普採取開除前任局長柯米的驚人之舉，不會影響聯調局繼續追查俄羅斯涉嫌介入去年美國總統大選一案。
川普9日開除柯米（James Comey），理由是他對調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）電子郵件案處理不當，但外界質疑川普將柯米撤職是為了阻止他繼續追查俄國是否介入選舉一案，以及對川普競選團隊是否與克里姆林宮私通的調查。
柯米去職事件兩天來出現許多戲劇化發展，國會參議院情報委員會今天就此舉行聽證會時，麥凱比（Andrew McCabe）表示：「至今為止，並沒有人想要阻撓我們的調查。」
他又說：「沒人能夠阻止聯邦調查局人員作正確的事。參與調查的所有探員都仍然堅守崗位。」
麥凱比也質疑白宮所謂柯米已喪失聯調局人員支持的說法，他說：「柯米局長在聯調局內廣獲支持，至今仍然如此。我對柯米局長極為尊重。我對他的能力和正直都極為敬重。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 南韓新總統文在寅上任 最優先解決朝核
- 女優拍廣告慘遭鯊魚狠咬？ 潛水業者打臉：假的
- 文在寅阻止祕書幫忙脫外套 韓網友大讚「暖男」
- 川普批柯米愛現 承認原本就打算開除他
- 卸甲轉型！哥倫比亞國會批准 前游擊組織可參政
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 中職Live》楊家維延長賽再見轟 獅隊中止兄弟5連勝
- 美：持續強烈支持台灣參與WHA
- 談標購與徵收 柯︰被強暴比被誘姦便宜
- 不會失敗！派遣女醫用這個支持女性追夢
- 台股青紅燈》人民幣套牢時代來臨
- 查無醫療過失 黃錫雄獲不起訴
- 醫事團體齊籲WHA 重視台灣醫療人權
- Jolin新歌傳大愛 曲風讓媽媽決定
- 白凜涉拐上山 失蹤25天少女找到了
- 林俊憲引述林奕含部落格日記 駁陳星「胡說八道」
- 腸病毒提早報到 雲林幼兒園4班停課
- 墾丁知名包子店用違法外勞 恐罰15萬至75萬
- 巨大Q1每股賺1.38元 創單季新低
- 洗腎多年血管硬化 冠狀動脈繞道手術救命
- 跨越宗教籓籬 天主教徒校長率師生祭孔 祈求會考順利
- 中市親子藝術節開跑 藝文演出18場
- 《自由廣場》官方App？ 放出OpenD ata及API較實在！
- 志氣國小版 六家拔河小將奪冠
- 溪州公所搶命 救回13棵老樹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》President calls for legislative progress
- 曾文農工不設考場 地方多贊成
- 延誤團員就醫不治 領隊、雄獅共賠87萬
- 大溪首座天幕球場今啟用 豆干造型、有天窗
- 前瞻吵翻天 黃國昌：留在國會到底有何意義？
- 醫病》吸菸35年罹喉癌 這個老闆喉嚨全切了
- 醫病》家長灌藥恐傷親子感情 藥師：小病痛可自癒
- 中職》再見轟又當英雄 楊家維：不知為何球飛出去了
- 5稅目及規費滯納金 將不再加息
- A-Lin破台語 逗樂老阿嬤
- 中職》生涯千K里程碑 嘟嘟:很開心在台南完成
- 《自由廣場》推特內銷？ 外行！
- 易威2困難學名藥 估年底前拿到美藥證
- 未取得建照 明倫公宅先動工
- 冬山公所龍舟隊 宣誓要得第一
- 前瞻標準不一？林全、朱立倫 針鋒相對
- 火箭7雄晚節不保 馬刺加班聽牌
- 「微農教育課程」 學童下田體驗收穫
- 係數變變變 中職今年的球較不會飛
- 大城「西瓜路」 2公里近20家賣西瓜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普開除柯米 聯調局續查俄介入大選案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分