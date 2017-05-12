川普批柯米愛現 承認原本就打算開除他

2017-05-12 02:36

〔中央社〕美國總統川普今天接受電視台訪問時，批評遭他開除的聯邦調查局長柯米「愛現」和「好出風頭」，而且表示即使司法部官員沒有建議，他原本就打算要摘掉柯米的烏紗帽。

白宮原本解釋，川普是依司法部高級官員的建議這麼做，他這番談話讓白宮的說法破功。

川普9日突然開除柯米（James Comey），他正領導聯調局調查俄羅斯是否可能介入美國去年總統大選，以及川普競選陣營人員是否可能和莫斯科私通。

白宮兩天來奮力想說服美國國會和人民，撤換柯米不是出於政治動機，但川普接受國家廣播公司電視網（NBC）訪問時說：「我原本就要開除柯米，這是我的決定。不論建議如何，我原本就要開除他。」

川普批評柯米說：「他太愛現，好出風頭。」

川普也承認，他曾要求柯米告訴他，聯邦局是否在調查他。

他說：「是的，我確實問過他。我說：『如果可能，你是否可以讓我知道我是否遭到調查？』他回答：『你沒有遭到調查。』」

川普承認詢問此事可能涉及干預進行中的調查。不過，白宮堅稱，川普的作法並無不當。