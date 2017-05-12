| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 國際

法國會大選 馬克宏公布428位候選人

2017-05-12  01:04

〔中央社〕14日將宣誓就職的法國總統當選人馬克宏（Emmanuel Macron），今天公布角逐6月國會大選的428位候選人名單，其中半數是政治新鮮人。

馬克宏創立的草根性運動「共和前進！」（La Republique en Marche，原名「前進！」運動，於勝選後改名）秘書長費朗德（Richard Ferrand）表示，從1萬9000多名申請者中遴選出來的候選人，52%從未擔任過民選公職，且其中有214位女性。

費朗德說，「我們的目標是為變革打造多數，讓『共和前進』在國民議會（National Assembly）贏得絕對多數。」

6月11和18日舉行的國會下議院國民議會選舉，將選出577席國會議員。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：法國會大選 馬克宏公布428位候選人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.