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法國會大選 馬克宏公布428位候選人
2017-05-12 01:04
〔中央社〕14日將宣誓就職的法國總統當選人馬克宏（Emmanuel Macron），今天公布角逐6月國會大選的428位候選人名單，其中半數是政治新鮮人。
馬克宏創立的草根性運動「共和前進！」（La Republique en Marche，原名「前進！」運動，於勝選後改名）秘書長費朗德（Richard Ferrand）表示，從1萬9000多名申請者中遴選出來的候選人，52%從未擔任過民選公職，且其中有214位女性。
費朗德說，「我們的目標是為變革打造多數，讓『共和前進』在國民議會（National Assembly）贏得絕對多數。」
6月11和18日舉行的國會下議院國民議會選舉，將選出577席國會議員。
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