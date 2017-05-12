女優拍廣告慘遭鯊魚狠咬？ 潛水業者打臉：假的

2017-05-12 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕網傳一名色情女星日前為了拍攝廣告，下海與鯊魚「共舞」，沒想過遭鯊魚狠咬一口，血流如注的畫面引發外界議論，許多媒體也都競相報導此事，但有經營潛水觀光業務的業者指出，那段影片根本是造假的，因為該名女星先前曾詢問他們能否協助拍攝被鯊魚咬的「假影片」。

這色情女星名叫茉莉卡瓦利（Molly Cavalli），她近日因一段疑似在海中拍廣告時，慘遭鯊魚狠咬一口的影片引起外界關注，從影片中可看到，茉莉卡瓦利被咬後腳上出現一個大傷口，據傳事後還為此縫了20針。

這段影片在網路快速流傳，至今已累積近1500萬次點閱觀看次數，但因剪輯後的影片並無茉莉卡瓦利遭攻擊的畫面，就有不少人提出質疑，有些專家也懷疑茉莉卡瓦利腳上的傷口並不像是鯊魚造成的。

據《mypalmbeachpost》報導，一名在佛羅里達經營鯊魚潛水觀光業務的老闆布萊斯（Bryce Rohrer）指出，該名女優在2個月前曾向他洽詢，能否帶她及攝影團隊去找鯊魚，因為她們想拍一支被鯊魚咬的「假影片」，當時她還曾傳了一張傷口的示意圖，表示將會做類似的效果，不過布萊斯當時拒絕她們的提案，因為他經營鯊魚潛水觀光業務並不是要抹黑鯊魚。

布萊斯也指出，之後另一家業者接下她們的拍攝案，並協助他們完成拍攝，但他認為這其實很糟糕，因為這不僅影響同行商譽，也危害了鯊魚的形象。

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