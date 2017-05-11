以留學名義到日本闖空門 5名中國人被逮

2017-05-11 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕5名中國人以留學名義到日本，預計在語言學校學習，但他們卻不學好，涉嫌犯下多起闖空門案件，警方認為他們涉案約30件，被害人共損失1000萬日幣 （約267萬元新台幣），警方目前已將這5人逮捕，但只有1人認罪，其餘4人則是否認犯案。

《NHK》11日報導，警方指出，他們從去年9月開始在東京都、千葉縣一帶犯案，他們會先按門鈴，確認屋內有沒有人，若沒有人就會用破窗等方式闖空門，像是在去年12月，有戶千葉縣居民就被此方式偷走了6.5萬日圓（約1.7萬元新台幣）和名錶。

報導提到，雖然5人以到語言學校就讀的名義赴日，但很少到學校上課。