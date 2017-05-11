卸甲轉型！哥倫比亞國會批准 前游擊組織可參政

2017-05-11 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞國會今天以52票比2票，批准和平協議中的條款，該條款允許哥倫比亞最大的左派游擊組織哥倫比亞革命軍（FRAC）參政。

綜合外媒報導，此項新法保證哥倫比亞革命軍在只要投入選舉，就能在參議院及眾議院取得各5個席次，哥倫比亞革命軍預定在8月正式轉型成為政黨。

去年11月哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）政府與哥倫比亞革命軍簽署和平協議，其中的關鍵就是讓哥倫比亞革命軍成為合法政黨。這份和平協議終結了哥倫比亞自1964年以來的武裝衝突，而隨著哥倫比亞革命軍的投誠，另一武裝集團國家解放軍（ELN）成為哥倫比亞境內僅存的反叛團體。

桑托斯日前曾表示，他預計哥倫比亞革命軍有7000人將在5月底前交出武器，另外還有900枚爆裂物需要處理。