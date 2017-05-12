| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 國際

酒駕肇逃遭逮 墨男竟曾被美遣返15次！

2017-05-12  00:03

〔即時新聞／綜合報導〕38歲的墨西哥男子班達（Constantino Banda-Acosta），在美國駕駛貨車肇事逃逸後，造成1名孩童腦部重傷。他遭逮捕後官方證實，班達至少有15次被遣返回國的紀錄！

綜合外媒報導，有酒駕前科的班達於本月6日晚間在聖地牙哥，因酒後駕駛一輛貨車闖紅燈，高速側撞家用轎車後逃逸，造成車內6歲的萊諾克斯（Lenox）腦部重傷。警方在半小時後將班達逮捕，依酒駕、肇事逃逸、無照駕駛3項罪名將他起訴。

美國移民及海關執法局（ICE）表示，班達是墨西哥公民，從2002年起至少被遣返回墨西哥15次。一旦他被聖地牙哥執法機構釋放，ICE將有權逮捕他並執行移民政策，而且不排除對他提起額外的訴訟。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 遭班達（Constantino Banda-Acosta）撞擊的轎車，可看見衝撞力道之大。（圖擷自《每日郵報》）

    遭班達（Constantino Banda-Acosta）撞擊的轎車，可看見衝撞力道之大。（圖擷自《每日郵報》）

  • 6歲的萊諾克斯（Lenox）在回家的路上遭撞，腦部傷勢十分嚴重。（圖擷自《每日郵報》）

    6歲的萊諾克斯（Lenox）在回家的路上遭撞，腦部傷勢十分嚴重。（圖擷自《每日郵報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墨西哥 非法移民
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：酒駕肇逃遭逮 墨男竟曾被美遣返15次！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.