酒駕肇逃遭逮 墨男竟曾被美遣返15次！

2017-05-12 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕38歲的墨西哥男子班達（Constantino Banda-Acosta），在美國駕駛貨車肇事逃逸後，造成1名孩童腦部重傷。他遭逮捕後官方證實，班達至少有15次被遣返回國的紀錄！

綜合外媒報導，有酒駕前科的班達於本月6日晚間在聖地牙哥，因酒後駕駛一輛貨車闖紅燈，高速側撞家用轎車後逃逸，造成車內6歲的萊諾克斯（Lenox）腦部重傷。警方在半小時後將班達逮捕，依酒駕、肇事逃逸、無照駕駛3項罪名將他起訴。

美國移民及海關執法局（ICE）表示，班達是墨西哥公民，從2002年起至少被遣返回墨西哥15次。一旦他被聖地牙哥執法機構釋放，ICE將有權逮捕他並執行移民政策，而且不排除對他提起額外的訴訟。

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