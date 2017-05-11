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重整企業 西門子將裁員1700人

西門子為了重整企業與增加效率，將在未來幾年內裁撤近1700份工作。（法新社）

2017-05-11  22:23

〔編譯周柏憲／綜合報導〕德國工業巨頭西門子今日（11）表示，為了重整企業與增加效率，將在未來幾年內裁撤上千份工作。

法新社、美聯社報導，西門子將裁撤在德國內的近1700份工作，超過1000份工作改發外包，此裁員行動是提高不同部門效率的部分計畫。西門子的資訊科技部門首當其衝，未來3年將有1350人捲舖蓋走人。

數位工廠、交通運輸以及其他部門不堪與日俱增的競爭與成本壓力，也難逃被裁員的命運。

好消息是，德國西門子同時釋出9000份工作機會，將努力訓練面臨裁員的員工投入新職位。

這家位於慕尼黑的公司，產品類型相當廣泛，爐具、風力發電機、運輸列車和醫療設備都有西門子的身影，在全球聘請約35萬名員工。

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