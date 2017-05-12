中國網友爽吃丹麥生蠔 網民看完直呼想嫁過去

丹麥因生蠔太泛濫，讓丹麥駐中國使館出面呼籲中國人到當地幫忙吃生蠔，結果有中國人真的前往開吃。（圖擷自微博）

2017-05-12 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥因生蠔太泛濫，讓丹麥駐中國使館出面呼籲中國人到當地幫忙吃生蠔，結果有中國人真的前往開吃，還在微博上PO照發布試吃感想，讓看到的網友直呼「我要嫁過去，快幫我！」

太平洋生蠔入侵丹麥海域，牠們因在當地沒有天敵而肆意瘋長，讓丹麥駐中國大使館日前在微博發文，呼籲中國人到當地幫忙吃生蠔。

媒體報導指出，一名住在當地的中國網友「Miss灰灰費安娜」6日PO文指出，她日前驅車前往有大批生蠔的丹麥西部海域，並順利挖回一大箱生蠔。據她形容，這些生蠔又肥美又香甜，她在帶回家後還分批處理，有些生吃有些則是用烤的，一張一張的美食照讓大批網友湧入她的貼文底下討論，她在回應時也提到，現場帶回的生蠔味道不腥、還是活的，「打開都很費勁。沒有沙子，非常非常甜。」甜美的滋味也讓她直呼，「如果這片海就在我家門口該是多好啊！」