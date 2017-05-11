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文在寅阻止祕書幫忙脫外套 韓網友大讚「暖男」

文在寅拒絕秘書幫忙脫外套，表示要自己脫。（圖擷取自首爾新聞）

2017-05-11  22:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今日中午於青瓦台與首席秘書官們共進午餐，他想脫外套再入座，身後的秘書見狀立刻上前幫忙脫外套，但卻遭到文在寅制止，文在寅表示要「自己來」，之後親自把外套脫下掛在椅背上，整段過程全都被拍了下來，此事也在南韓掀起討論。

青瓦台秘書室長任鐘晳在今日公佈了首批青瓦台首席祕書官的人事名單，民政首席秘書官由首爾大學法學專業研究生院教授曹國擔任、人事首席秘書官由梨花女子大學客座教授教授趙顯玉擔任、前NAVER公司副社長尹永燦擔任公報（公關文宣）首席秘書官。

另外，曾任企劃財政部行政安全預算審議官的李正道被任命為青瓦台總務秘書，青瓦台前國內媒體秘書室行政官的權赫基，則被任命為青瓦台新聞中心「春秋館」的館長。

文在寅當天中午與這些首席祕書官、官員共進午餐，而上述事件曝光後，引發南韓網友討論，不少網友給了文在寅好評，大讚文是暖男，但也有人認為本來就應該這樣，只是平常看太多不正常的了。

《首爾新聞》報導，文在寅的舉動反映了他不喜歡過多禮遇的個性，被文在寅提名為國務總理的李洛淵就說，文在寅曾囑咐青瓦台警衛室長「警衛工作不必太講究」，也就是工作盡力就好，但不用到操勞過度。

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  • 文在寅（中）今日中午於青瓦台與首席秘書官共進午餐，他親自脫下外套。（美聯社）

    文在寅（中）今日中午於青瓦台與首席秘書官共進午餐，他親自脫下外套。（美聯社）

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