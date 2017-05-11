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頻道沒了！ 女主播哽咽播報自家突發新聞
2017-05-11 23:46
以色列政府於本週二突然宣布關閉國營的以色列廣播局，該局的一名新聞主播在播報這則突發新聞時，忍不住哽咽泛淚。（圖擷自Channel 1 Israel臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕以色列政府於本週二突然宣布關閉國營的以色列廣播局，該局的一名新聞主播在播報這則突發新聞時，忍不住哽咽泛淚。據反對人士指稱，關台的決定十分突然，幕後黑手則是意圖控制傳媒的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。
綜合媒體報導，以色列廣播局的女主播埃文（Geula Even Sa'ar）於本週二在進行新聞播報期間，接到一則突發消息，沒想到內容竟是該局將被關閉，一開始她還在鏡頭前故作鎮定的表示，他們接到國會發布的聲明，「今晚將是我們最後一期新聞節目。」說著說著，埃文已開始語帶哽咽，但還是強顏歡笑的繼續播報，並感謝「這些年在這裡工作的人」。埃文說，這麼多年來她已把這裡當成自己的家，雖然曾遇過艱難的時刻，但大部份都是美好的。對於未來許多人將面臨失業，她也希望他們都能找到新工作。之後在節目結束前，工作人員也用淚水及高唱國歌來為節目畫下句點。
相關報導提到，以色列廣播局是國內最長壽的電視台，該節目也已有49年歷史，雖然以色列總理納坦雅胡稱關閉該電視台是為了配合改革，但有反對人士質疑，納坦雅胡此舉是為了政治鬥爭，也像是在效法美國總統川普一般控制媒體。
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