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再踢鐵板 歐洲法院總顧問：Uber是計程車公司

哥倫比亞的小黃在5月10日集結抗議競爭對手Uber，車窗上寫著「不是Uber」。（法新社）

2017-05-11  20:55

〔編譯周柏憲／綜合報導〕爭議不少的手機叫車服務「優步」（Uber）再踢鐵板。一名高級歐盟律師今日（11）向歐洲法院（European Court of Justice）建言，Uber再怎麼創新，終究還是間計程車公司，應該受到歐盟法規的規範，申請執照才能執業。

法新社報導，Uber聲稱自己是連結乘客與自由業司機的服務提供者，而且價格比傳統計程車公司親民。此言引來許多同業的質疑與批評，認為Uber的說法規避價格不斐的監管費，像是不必達到司機與車輛的授權要求。

歐洲法院總顧問斯普納（Maciej Szpunar）駁斥，Uber雖然創新，仍屬計程車公司，應被歸類在運輸業者，應當依國家法律取得必要的證照與授權。根據路透，雖然該律師的建言不具法律效力，在大多數的案件中，歐盟最高法院採納他的建言。

此案由西班牙巴塞隆納計程車司機公會提出，他們認為Uber雇用無照司機，競爭不公。已經在西班牙停止服務的Uber願等待判決出爐，也說即使被歸類為運輸業者，也無法改面多數歐盟國家規範Uber的方式，批評歐盟法律過時、需要改革。

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  • 用指尖就能叫車的Uber公司爆出諸多爭議，屢踢鐵板。（路透）

    用指尖就能叫車的Uber公司爆出諸多爭議，屢踢鐵板。（路透）

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