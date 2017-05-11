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評論黑人大學失言 美教育部長差點被學生噓下台

2017-05-11  21:13

〔即時新聞／綜合報導〕差點被噓下台！美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）因2月評論黑人大學時失言，昨天前往黑人大學畢業典禮致詞時，不但台下畢業生噓聲四起，甚至有許多人背對她，還有學生指控他是「騙子」。

《CNN》報導，美國教育部長戴弗斯昨天在歷史悠久的黑人大學為畢業生致詞。台下畢業生卻絲毫不領情，還打算將戴弗斯噓下台，甚至有許多人背對她以示抗議。該校校長不得接過麥克風警告畢業生，才讓現場氣氛略為緩和。

2月時戴弗斯評論傳統黑人大學失言，引發外界猛烈批評，指他忽略傳統黑人大學成立的歷史背景，正是因為當時一般大學不讓有色人種就讀。在承受輿論壓力後，戴弗斯這次來到黑人大學演說特別小心翼翼，但現場學生仍然毫不留情，甚至大喊「騙子！」等口號。

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  • 受2月失言風波影響，美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）昨天到大學畢業典禮致詞時，學生噓生四起。（美聯社）

    受2月失言風波影響，美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）昨天到大學畢業典禮致詞時，學生噓生四起。（美聯社）

  • 有畢業生轉身背對教育部長，以示抗議。（美聯社）

    有畢業生轉身背對教育部長，以示抗議。（美聯社）

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