俄搶先宣布 川普、普廷7月進行會談

俄國外長拉夫羅夫宣布，普廷（左）和川普（右）將在7月會面。（路透）

2017-05-11 19:26

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據俄羅斯國營媒體今日（11）報導，美國總統川普將在今年7月與俄國總統普廷會談，作為今年德國漢堡20大工業國（G20）峰會的部分行程。

美國有線電視新聞網（CNN）引述俄國塔斯社，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10日與川普在華府會面後搶先宣布，美、俄兩國元首將在7月會談，但白宮尚未證實。

根據CNN，川普和普廷上週就通過電話，討論7月的會談；俄國克里姆林宮網站則顯示，普廷和川普「贊成舉行與G20峰會相關的私人會議。」

美俄領導人關係近年持續惡化眾所皆知。在前朝歐巴馬政府期間，克里姆林宮發言人表示，兩國凍結幾乎所有層及的對話。

川普9日開除聯邦調查局局長柯米，據傳是因為柯米調查川普當局與俄國的聯繫。