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拍火災稱「驚天爆炸」PO網 中國男子被拘留

2017-05-11  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省有名卞姓網友在社群發布火災影片，並透過通訊軟體向朋友稱「原子彈爆炸了」等話語，雲南大理的公安發現後，認為該言論是「造謠」，因此將這名卞姓網友逮捕，行政拘留5日。

《雲南網》報導，卞男以「唐宋oO」為名在微博PO出這段火災影片，稱：「大理驚現驚天爆炸」，隨後他在微信朋友圈中轉傳，還附上「原子彈爆炸了」、「嚇死洒家了」等字眼。

警方發現此消息後，展開調查，了解到影片是8日在大理發生的一場火災，並沒有爆炸問題，認為該名網友發布不實消息還杜撰「驚天爆炸」字樣，於是循線找到卞男，卞男坦承拍攝、上傳影片，表示他不知道當時為何會有濃煙冒出，只是覺得配上這樣的標題很厲害。

當地公安認為卞男虛構事實擾亂公共秩序，已經違法，於是依法給予卞男5日行政拘留的懲罰。

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  • 卞男當時在微博上的PO文。（圖擷取自微博）

    卞男當時在微博上的PO文。（圖擷取自微博）

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