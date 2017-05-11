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志工登聖母峰中國端 5天清了4噸垃圾

工作人員與志工們在聖母峰北坡清垃圾，短短5日收集4000公斤。（美聯社）

2017-05-11  19:06

〔編譯周柏憲／綜合報導〕工作人員與志工們從聖母峰北方的中國端展開為期9日的清山行動，前5天就清了4噸（相當4000公斤）垃圾。

這項清山行動自5月6日展開，目標為登山步道與營區，範圍介於5200-6500公尺。中國西藏地方政府為了找到處理垃圾的永久之道，正著手設置垃圾分類、回收、以及分解的處理站。這些所謂的垃圾包含罐子、塑膠袋、野炊設備、帳篷、氧氣罐、還有其他的登山裝備。

聖母峰橫跨中國與尼泊爾，在中國端，每年約有6萬名登山客與響導拜訪聖母峰北線；在尼泊爾端，籌辦登山探險的機構已經開始發放大型垃圾袋給登山客撿垃圾，並由直升機吊送至基地營。

據美聯社，中國拒絕使用聖母峰的藏名「珠穆朗瑪峰（Qomolangma）」。

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