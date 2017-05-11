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家長注意！俄自殺遊戲網路流傳 英國學校示警

2017-05-11  20:38

〔即時新聞／綜合報導〕網路自殺遊戲「藍鯨」（Blue Whale game）發明者、21歲俄羅斯青年布德金（Philipp Budeikin）目前雖被收押在監獄中，但由於遊戲目前擴散至許多國家，英國學校與警方因此提出警告。

根據《每日郵報》報導，「藍鯨」遊戲最早流行於俄國的社群網站，通過洗腦方式，鼓勵參與者完成各種自殘任務，並在第50天要求參與者自殺，並在自殺前於社群網站上留下藍鯨的照片。雖然發明人布德金已經被捕，但「自殺遊戲」經由網路擴散到了其他國家。英國埃塞克斯（Essex）地區學校已發信向家長提出警告，英國劍橋郡（Cambridgeshire）與赫特福德郡（Hertfordshire）的警方也要求家長注意孩子的社群網路。

布德金已被控與至少16起少女自殺案件有關，對此他不但承認罪行，更曾向警方表示，他認為受害者在現實社會中適應不良，因此他們自願走上絕路結束生命，更狂妄表示自己的所做所為正是在幫助整個社會。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 遊戲發明人布德金（Philipp Budeikin）已被捕。（圖擷自每日郵報）

    遊戲發明人布德金（Philipp Budeikin）已被捕。（圖擷自每日郵報）

  • 「藍鯨」遊戲的受害者們，被要求通過不同的自殘任務，第50天的任務就是自殺。由於遊戲目前擴散至許多國家，英國學校與警方因此提出警告。（圖擷自每日郵報）

    「藍鯨」遊戲的受害者們，被要求通過不同的自殘任務，第50天的任務就是自殺。由於遊戲目前擴散至許多國家，英國學校與警方因此提出警告。（圖擷自每日郵報）

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