印度少女遭強擄活埋 2小時後挖出奇蹟生還

2017-05-11 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度19歲少女卡敦（Khushboo Khatun）因為土地財產糾紛，遭到3名男子擄走活埋，在2小時後，卡敦的父親叫村民協助將她挖出，卡敦則是奇蹟似的生還。

《每日郵報》報導，卡敦當天到市場逛街，結果被3名男子擄走，丟進3英尺深（約91.4公分）的坑洞內活埋，卡敦的父母發現她沒有回家，急忙外出找尋。

卡敦的父親發現有個坑洞遭泥沙填滿，覺得相當可疑，於是開始挖掘，果真發現了女兒，他於是叫村民來協助，在眾人齊心挖掘下，卡敦被活埋2小時後終於脫困，送醫後狀況穩定，目前已經出院返家。

警方獲報後展開調查，發現嫌犯是當地商人夏哈（Amit Shah）和他的2名同夥，據了解，夏哈想要卡敦家族所擁有的土地，但遭到拒絕，才會狠下毒手，目前警方已對這3人展開追緝。