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9歲童拾獲來自4千公里外的瓶中信 還越洋認識女大生
2017-05-11 21:22
〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲的9歲男孩日前在海邊散步時偶然發現一個玻璃瓶，裡面裝了一封來自加州女大生的信，這名男孩之後更與「寄信」的女大生取得聯繫，女大生也意外的表示，沒想到還能再看到這封信。
外媒報導指出，澳洲新南威爾斯的9歲男孩西里納托（Tristan Scilinato），日前在科夫斯港（Coffs Harbour）附近的沙灘上發現了一個玻璃瓶，裡面裝有一名女大生在2015年寫下的瓶中信，西里納托透過信件得知，寄信的是來自加州的帕森斯（Sadie Parsons），她當年正與同學一起研究氣候變遷及海平面上升，並一路從美屬薩摩亞（American Samoa）旅行到斐濟，並在離開斐濟時拋出瓶中信，她在信中也表示，希望收到這封信的人能與她聯絡，「我會非常期待聽到你的消息。」結果這封信就漂流了快2年、在橫越超過4千公里後來到西里納托的手中
據帕森斯表示，她沒想到這封信真的被人拾獲，且撿到的人還與她取得聯絡。但相對於帕森斯對此頗有感觸，科學家則認為這其實並不那麼不可思議，因為瓶中信是有可能隨著洋流一路飄到澳洲的；也有學者質疑，像這樣的瓶中信有許多都漂流在海上，而沒順利抵達岸邊，反而變成製造污染的漂浮垃圾。
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