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印度崛起打造「中國2.0」 北京該當心了

印度媒體引述中國官媒報導，北京應該當心印度的崛起。（圖擷自印度時報）

2017-05-11  17:51

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國北京安邦智庫日前公布印度崛起的經濟觀察報告指出，在勞動力、GDP成長率、與市場規模等方面，印度的經濟發展條件與中國極為相似，讓世界資本有了兩種選擇。印度時報引述中國官媒「環球時報」評論，認為北京該當心印度的崛起。

安邦智庫的報告指出，印度擁有規模巨大的年輕人口，是既有的勞動力也是潛在的消費族群，因此印度經濟未來可能出現「爆發式上升」。報告也質疑，如果印度打算複製中國經驗、打造「中國2.0版本」，究竟世界會投資中國還是印度？

「印度時報」引述「環球時報」評論，「印度市場大、勞動成本低、人口規模大，有條件複製中國經濟成長模式，印度如果刻意在全球投資客前營造一個具競爭力的環境，就是對中國提出挑戰。」

「環球時報」說，印度半數人口年齡不到25歲，加上中國的人口紅利正在流失，中國應準備好接招。人口紅利指的是，勞動人口在總人口中的比例上升所伴隨的經濟成長效應。

另外，印度總理莫迪（Narendra Modi）希望吸引美金1000億的投資，建設大型太陽能園區，藉此增加使用乾淨能源、替代化石能源。因此「環球時報」認為，印度對太陽能經濟投資客的鼓勵，沒有一個國家能與之匹敵，同時也成功獲得投資客的注意。

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  • 印度總理莫迪希望吸引美金1000億的投資，建設大型太陽能園區。（美聯社）

    印度總理莫迪希望吸引美金1000億的投資，建設大型太陽能園區。（美聯社）

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