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安倍、文在寅熱線 談慰安婦問題各說各話

2017-05-11  18:12

〔即時新聞／綜合報導〕甫當選就任的南韓總統文在寅今與日本首相安倍晉三通電話，雙方針對慰安婦協議等敏感問題交換意見。文在寅延續競選以來一貫立場，強調多數南韓人民無法接受慰安婦協議；安倍則要求，韓方務必確實履行慰安婦協議。

文在寅：韓人無法接受慰安婦協議

據《韓聯社》報導，文在寅針對慰安婦問題向安倍晉三喊話，呼籲日方應正視歷史、解決問題，繼承過去日方關於慰安婦問題的反省談話，諸如河野談話、村山談話等之精神，避免這些歷史問題成為發展兩國關係的絆腳石。他強調，目前多數南韓人無法接受「慰安婦協議」，南韓政府解決相關問題有所侷限，尚需要時間。

安倍：履行慰安婦協議十分重要

據《共同社》報導，安倍晉三在談話中祝賀文在寅當選總統、強調南韓是共享戰略利益的重要鄰國，針對慰安婦問題則表示，日韓的慰安婦協議是兩國之間的承諾，獲得了國際社會的積極評價，「負責任地履行十分重要」。

另外，文在寅與安倍共同表達對北韓核武問題的關心，確認雙方將持續為此緊密合作，也都期待儘早舉行面對面的會談。

日韓於2015年針對慰安婦問題達成協議，日方已提供10億日圓做為相關賠償，並希望南韓撤除目前立在駐韓日本使館前的慰安婦銅像；南韓政府允諾將為此努力，並承諾不再就此問題批評日本。不過，文在寅競選期間一再主張日韓協議無效化、應重新談判，在他上台後，一般預料此問題將成為日韓未來關係的一大難題。

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  • 甫當選就任的南韓總統文在寅（見圖）今與日本首相安倍晉三通電話，雙方針對慰安婦協議等敏感問題交換意見。（法新社）

    甫當選就任的南韓總統文在寅（見圖）今與日本首相安倍晉三通電話，雙方針對慰安婦協議等敏感問題交換意見。（法新社）

  • 日本首相安倍晉三。（美聯社）

    日本首相安倍晉三。（美聯社）

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相關關鍵字： 南韓 安倍晉三 慰安婦 文在寅 日本
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