快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
安倍、文在寅熱線 談慰安婦問題各說各話
2017-05-11 18:12
〔即時新聞／綜合報導〕甫當選就任的南韓總統文在寅今與日本首相安倍晉三通電話，雙方針對慰安婦協議等敏感問題交換意見。文在寅延續競選以來一貫立場，強調多數南韓人民無法接受慰安婦協議；安倍則要求，韓方務必確實履行慰安婦協議。
文在寅：韓人無法接受慰安婦協議
據《韓聯社》報導，文在寅針對慰安婦問題向安倍晉三喊話，呼籲日方應正視歷史、解決問題，繼承過去日方關於慰安婦問題的反省談話，諸如河野談話、村山談話等之精神，避免這些歷史問題成為發展兩國關係的絆腳石。他強調，目前多數南韓人無法接受「慰安婦協議」，南韓政府解決相關問題有所侷限，尚需要時間。
安倍：履行慰安婦協議十分重要
據《共同社》報導，安倍晉三在談話中祝賀文在寅當選總統、強調南韓是共享戰略利益的重要鄰國，針對慰安婦問題則表示，日韓的慰安婦協議是兩國之間的承諾，獲得了國際社會的積極評價，「負責任地履行十分重要」。
另外，文在寅與安倍共同表達對北韓核武問題的關心，確認雙方將持續為此緊密合作，也都期待儘早舉行面對面的會談。
日韓於2015年針對慰安婦問題達成協議，日方已提供10億日圓做為相關賠償，並希望南韓撤除目前立在駐韓日本使館前的慰安婦銅像；南韓政府允諾將為此努力，並承諾不再就此問題批評日本。不過，文在寅競選期間一再主張日韓協議無效化、應重新談判，在他上台後，一般預料此問題將成為日韓未來關係的一大難題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 乘客要求「幫我吹一下」 華航空服員竟豪爽答應
- NBA》惹到波士頓球迷 歐布瑞遭全場球迷譙髒話（影音）
- 員警陳志成遭毒蟲開車撞昏一度病危 嫌犯落網起訴
- 安心亞獲Ken母認證 萬年緋聞差一步攤牌
- 小黑蚊大擴散 北市山邊水湄全淪陷
- 月薪9萬 雲嘉南地區就業博覽會有好缺
- 冬山公所龍舟隊 宣誓要得第一
- 醫訊》腦中風整合照護 近百歲老翁重返健康
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
- 自由開講》不必談葡萄糖胺是否有效，化妝品本來就不該宣稱療效
- 《小檔案》彩虹橋
- 別再叫我「美國隊長」！ 克里斯潘恩上節目正名
- 「家長把小孩當寵物」 台大狂師談林奕含事件
- 友訊第一季虧損0.34元 轉盈為虧
- 鯨友僅2成繳租 苗市公所將提民事求償
- 康乃馨、黑芝麻油相贈 清水分局長祝女員工母親節快樂
- 《觀察筆記》不平則鳴
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 元配控丈夫前妻是小三 夫判賠80萬
- 李棟旭週週飛香港 有這麼愛嗎？
- 洪秀柱：八田羽一蓋水庫 台灣人還是吃番薯簽
- 查理漢納入主《失落之城》 謝小布讓位
- KMT擋「前瞻計劃」 蔡英文呼籲：停止杯葛
- 八斗子油庫拆建延宕 地方促加快
- FBI喇舌雙俠道歉後上節目懺悔 承諾「再犯就退出網路紅人」
- 天理何在？ 胡椒粉摻工業碳酸鎂 彰法官判無罪
- 鐵道旅遊 台鐵列車轉盤秀首登場
- 赴東吳演講 馬英九透露卸任1年最難過的事…
- 「挑選你的仙女」 男約越籍女做半套
- 調查川普 已有三人被鍘
- 守城大山第3位失蹤者自行下山 遇警卻落跑
- 立委審前瞻爆衝突 廖國棟狂撒麵粉
- 中職》昨天守備失誤 潘萣翔頗為自責
- 司改分組會議決議：檢察長介入個案 應出具書面
- 失能者想洗香香 新設備「到宅沐浴車」超搶手
- 2017臺灣強基金會長春公開賽》盧建順7桿之差輕鬆奪冠
- 運動減肥 營養師建議這樣吃不會復胖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：安倍、文在寅熱線 談慰安婦問題各說各話
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分