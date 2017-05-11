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繼FBI局長後 美媒指下個被川普開除的會是他...

2017-05-11  17:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在昨日無預警開除FBI局長柯米（James Comey）引發各界關注。有美國媒體指出，除了柯米之外，鬧出不少笑話的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）也有可能打包走人。

根據《CNN》報導，白宮官員透露，包括川普等高層正在觀察副發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）的表現，因史派瑟在週三至週五期間，於五角大廈另有軍事任務，因此由桑德斯進行媒體簡報。報導中形容，史派瑟猶如坐上冷板凳，正發言人的位置可能會被取代。

史派瑟出任發言人後引發不少爭議，包括牙齒上卡著菜渣被記者抓包，以及先前為了替川普發射飛彈攻擊敘利亞，作為懲罰敘國使用化武的行為辯護，脫口說出「連希特勒都沒用過化學武器」，引發極大爭議。

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  • 有消息指出，白宮發言人史派瑟也有可能遭開除。（法新社）

    有消息指出，白宮發言人史派瑟也有可能遭開除。（法新社）

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