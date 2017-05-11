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豆腐渣工程？ 大樓5戶陽台竟一起掉了

2017-05-11  17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省昆明某個社區大樓的陽台，在今日中午被人發現「集體掉下來」，從網友爆料的圖片上來看，這些陽台根本沒有鋼筋，懷疑是豆腐渣工程，後續還在進行調查當中。

中媒《雲南網》報導，該名網友「迪啵啦啦」在微博上PO照爆料，由照片可見，有5戶的陽台整齊地掉落，對比旁邊還存在的陽台，格外顯眼，但所幸事故沒有造成人員傷亡。

據了解，這棟大樓一共有15層樓，發生陽台掉落的樓層是13樓到9樓的5戶住家，掉下來的陽台幾乎都堆積在8樓的陽台上，有住戶擔心，8樓陽台會不會因此掉落。

報導稱，這社區是2007年落成的普通住宅，本月的平均地價是每平方公尺10013人民幣（約44427元新台幣）。

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  • 中國網友PO網爆料，稱社區內大樓5戶陽台集體掉下來。（圖擷取自微博）

    中國網友PO網爆料，稱社區內大樓5戶陽台集體掉下來。（圖擷取自微博）

  • 由照片可見，這些陽台根本沒有鋼筋，懷疑是豆腐渣工程，後續還在進行調查當中。（圖擷取自微博）

    由照片可見，這些陽台根本沒有鋼筋，懷疑是豆腐渣工程，後續還在進行調查當中。（圖擷取自微博）

  • 發生陽台掉落的樓層是13樓到9樓的5戶住家，掉下來的陽台幾乎都堆積在8樓的陽台上，有住戶擔心，8樓陽台會不會因此掉落。（圖擷取自微博）

    發生陽台掉落的樓層是13樓到9樓的5戶住家，掉下來的陽台幾乎都堆積在8樓的陽台上，有住戶擔心，8樓陽台會不會因此掉落。（圖擷取自微博）

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