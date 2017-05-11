微軟推出人工智慧喇叭 躺著說話即可操作

2017-05-11 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕微軟昨（10）日於華盛頓州西雅圖市舉辦了Microsoft Build 2017開發者大會，發表了許多尖端技術，繼昨日推出人工智慧同步翻譯後，還推出了搭載人工智慧的智慧喇叭，未來可能與亞馬遜公司（Amazon）先行推出的智慧喇叭「Amazon echo」激烈競爭。

搭載人工智慧機能，只須說話就可以進行多樣化操作的小型智慧喇叭在美國引起矚目，今日微軟也公開了全新產品，喇叭的本體由其他製造商所製造，搭載了微軟開發的人工智慧「Cortana」，特色是連接網際網路後，只須說話就能確認自己的行程表，並且也能與智慧型手機通話，也能直接對喇叭詢問喜歡的音樂或想知道的新聞，智慧喇叭就會自動進行搜尋。

亞馬遜公司在2014年打開搭載人工智慧機能的小型智慧喇叭市場，目前於美國已經售出約800萬台，而去年11月Google也加入了戰場。根據美國的市調公司估計，預計2020年智慧喇叭的市場規模將會擴大到現今的6倍，約為新台幣635億元，另外像這樣的智慧語音助理將會被廣泛應用至家電或汽車等領域，微軟的參戰將會使競爭更加激烈。