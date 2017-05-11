| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意瞬間大雨、雷擊！新北基宜花4縣市大雨特報 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 國際

愛滋不是絕症 英研究：HIV患者可多活10年

2017-05-11  16:08

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國最新研究，感染「人類免疫缺乏病毒」（HIV，俗稱愛滋病毒）的部份患者，現在已可藉由藥物延壽10年，其壽命幾乎與一般人無異。

英國布里斯託大學（University of Bristol）針對88,500名HIV感染者進行調查，他們居住於歐洲和北美等18個國家。

研究發現，相較於1990年代中期的感染者，近10年來的HIV感染者，其壽命可多活10年。換言之，今日20歲感染HIV的年輕人，預計可活到78歲，幾乎等同於一般人的平均壽命。

另外，研究也顯示，相較1996至2007年開始治療的患者，於2008年至2010年間接受治療的HIV患者中，有愈來愈少的人死亡。

研究作者指出，早期的HIV治療包含數10種藥丸，需在1天不同的時間內服用，而今日的藥物濃縮為1顆藥丸，1天只需服用1次，使得患者更易每日服用，更易控制病情。

不過，光靠藥物還不足以延壽。研究作者表示，HIV患者更能掌握病情，令醫生得以治療他們的其他疾病，例如心臟病和糖尿病等，加上整體醫療保健的進步，以致患者的壽命增加。

本研究刊登於英國醫學期刊《刺胳針HIV》（The Lancet HIV）

廣告
  • 根據英國最新研究，感染HIV的部份患者，現在已可藉由藥物延壽10年，其壽命幾乎與一般人無異。（法新社）

    根據英國最新研究，感染HIV的部份患者，現在已可藉由藥物延壽10年，其壽命幾乎與一般人無異。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： HIV 愛滋病 愛滋病患
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：愛滋不是絕症 英研究：HIV患者可多活10年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.