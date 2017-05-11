愛滋不是絕症 英研究：HIV患者可多活10年

2017-05-11 16:08

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國最新研究，感染「人類免疫缺乏病毒」（HIV，俗稱愛滋病毒）的部份患者，現在已可藉由藥物延壽10年，其壽命幾乎與一般人無異。

英國布里斯託大學（University of Bristol）針對88,500名HIV感染者進行調查，他們居住於歐洲和北美等18個國家。

研究發現，相較於1990年代中期的感染者，近10年來的HIV感染者，其壽命可多活10年。換言之，今日20歲感染HIV的年輕人，預計可活到78歲，幾乎等同於一般人的平均壽命。

另外，研究也顯示，相較1996至2007年開始治療的患者，於2008年至2010年間接受治療的HIV患者中，有愈來愈少的人死亡。

研究作者指出，早期的HIV治療包含數10種藥丸，需在1天不同的時間內服用，而今日的藥物濃縮為1顆藥丸，1天只需服用1次，使得患者更易每日服用，更易控制病情。

不過，光靠藥物還不足以延壽。研究作者表示，HIV患者更能掌握病情，令醫生得以治療他們的其他疾病，例如心臟病和糖尿病等，加上整體醫療保健的進步，以致患者的壽命增加。

本研究刊登於英國醫學期刊《刺胳針HIV》（The Lancet HIV）