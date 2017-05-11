新疆5.4強震 8死23傷1500棟房屋倒塌

當地解放軍已開始進行搶救。（美聯社）

2017-05-11 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區於今（11）日早上發生規模5.4的地震，造成8人死亡、23人受傷，以及1500棟房屋倒塌。

根據美國地質調查局的報告，地震發生在當地時間11日上午5點58分，震源位在新疆維吾爾自治區喀什市的西南南方距離213公里處，為一淺層地震。而當地國營媒體報導規模為5.5。而根據新華社當地政府表示，還有人被壓在磚瓦下等待著搜救人員。

而目前在災情最慘重的村子裡倒塌了1500棟建築物，搜救隊正在搜索被困在瓦礫中的災民，現場有超過9000人的居民前往避難，另外有1000名士兵與1500位民眾主動參予救援。