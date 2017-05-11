| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意瞬間大雨、雷擊！新北基宜花4縣市大雨特報 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 國際

俄男教堂內玩寶可夢 法院判定觸犯「宗教仇恨罪」

2017-05-11  15:50

〔即時新聞／綜合報導〕去年手機遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokemon Go）風潮席捲全球，四處都可以看到有人低著頭忙抓寶。而去年有一名俄國男子史柯洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）於教堂內玩寶可夢，被俄羅斯調查委員會以觸犯「宗教仇恨罪」起訴，今（11）日俄羅斯法院宣判有罪，刑期也將於今日公布，最高刑期可達7年半。

俄羅斯當局禁止民眾於東正教的「滴血救世主教堂」裡玩手遊，由於此行為違反「信仰自由」，而史柯洛夫斯基認為「禁令很蠢」，於是挑戰此項規定，於去年8月11日上傳自己在教堂裡邊走邊玩寶可夢的影片到YouTube上。他在進入教堂前說：「我持手機進入教堂會得罪誰呢？」，而後竟遭警方搜索家中，俄羅斯調查委員會表示發現煽動仇恨、以及攻擊信仰自由等證據並起訴。而今日俄羅斯法院宣判有罪，刑期也將於今日公布，最高刑期可達7年半。

「滴血救世主教堂」就是列寧領導的布爾什維克政府處決末代沙皇尼古拉二世（Emperor Nicholas II）全家的地點，後來此地從小屋被改建成教堂。

廣告
  • 史柯洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）於教堂內玩寶可夢，違反了「宗教仇恨罪」。（翻攝自史柯洛夫斯基YouTube）

    史柯洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）於教堂內玩寶可夢，違反了「宗教仇恨罪」。（翻攝自史柯洛夫斯基YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄國 俄羅斯 寶可夢 精靈寶可夢
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：俄男教堂內玩寶可夢 法院判定觸犯「宗教仇恨罪」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.