俄男教堂內玩寶可夢 法院判定觸犯「宗教仇恨罪」

2017-05-11 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕去年手機遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokemon Go）風潮席捲全球，四處都可以看到有人低著頭忙抓寶。而去年有一名俄國男子史柯洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）於教堂內玩寶可夢，被俄羅斯調查委員會以觸犯「宗教仇恨罪」起訴，今（11）日俄羅斯法院宣判有罪，刑期也將於今日公布，最高刑期可達7年半。

俄羅斯當局禁止民眾於東正教的「滴血救世主教堂」裡玩手遊，由於此行為違反「信仰自由」，而史柯洛夫斯基認為「禁令很蠢」，於是挑戰此項規定，於去年8月11日上傳自己在教堂裡邊走邊玩寶可夢的影片到YouTube上。他在進入教堂前說：「我持手機進入教堂會得罪誰呢？」，而後竟遭警方搜索家中，俄羅斯調查委員會表示發現煽動仇恨、以及攻擊信仰自由等證據並起訴。而今日俄羅斯法院宣判有罪，刑期也將於今日公布，最高刑期可達7年半。

「滴血救世主教堂」就是列寧領導的布爾什維克政府處決末代沙皇尼古拉二世（Emperor Nicholas II）全家的地點，後來此地從小屋被改建成教堂。